14 марта компания Aspyr и Lucasfilm Games выпустят Star Wars: Battlefront Classic Collection для Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam по цене $35,01. В коллекцию войдут обновленная сетевая игра для 64 игроков, расширения для режима Hero Assault и ранее выпущенный бонусный контент.

Пользователи Steam получат поддержку Steam Deck. В игре будут представлены известные битвы из оригинальной и предыдущей трилогиями, играбельные герои и злодеи, такие как Асажж Вентресс и Дарт Вейдер, а также уникальные режимы и испытания. Коллекция включает также бонусные карты и героев для обоих игр.

Игроки смогут принять участие в режиме кампании и галактического завоевания, сражаться на различных локациях с поддержкой до 64 игроков, и управлять легендарными транспортными средствами и звездолетами. В Hero Assault можно будет играть на всех наземных картах и сражаться как героям, так и злодеям.