Semtech представила маршрутизатор AirLink XR60, который является самым маленьким в мире защищенным 5G-маршрутизатором

Semtech представила маршрутизатор AirLink XR60, который является самым маленьким в мире защищенным 5G-маршрутизатором. XR60 обеспечивает производительность 5G и Wi-Fi 6 в компактном и прочном корпусе, что делает его идеальным для работы в сложных условиях. XR60 создан на основе конструкции AirLink Pro Series и обладает сверхкомпактным дизайном, что облегчает переход на 5G для промышленных и коммунальных предприятий.

Он также упрощает развертывание в автомобилях служб общественной безопасности. XR60 сочетает в себе технологии 5G, Wi-Fi 6, Ethernet 5 Гбит/с и поддержку USB-C для высокоскоростной передачи данных. Он также обладает долговечностью и поддерживает пограничные вычисления и Cognitive Wireless для управления трафиком.

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AirLink XR60 также обеспечивает высокую безопасность и интегрируется в сетевую инфраструктуру. Он доступен для коммерческого использования и уже сертифицирован в AT&T и других сетях 5G по всему миру.