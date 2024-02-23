Карта оснащена портом HDMI 2.0 с поддержкой 4K Ultra HD до 60 Гц

Появляются новые подробности о неуловимой китайской видеокарте начального уровня Moore Threads MTT S30, которую выпустили в начале этой недели. VideoCardz сообщает, что GPU оснащен аппаратным ускорением декодирования AV1, а также H.265 и H.264, что должно покрыть все потребности для его использования в качестве GPU для потокового контента.

Карта оснащена портом HDMI 2.0 с поддержкой 4K Ultra HD до 60 Гц. Максимальное разрешение через разъем D-Sub составляет 1920 x 1200. Большинство мультимедийных приложений на базе Windows используют Direct3D или DXVA для ускоренного декодирования видео, поэтому GPU имеет определенную поддержку API DirectX, хотя мы пока не знаем, до какой версии.

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Он также поддерживает OpenGL, что должно пригодиться в некоторых приложениях Adobe, которые используют контексты GL для отрисовки рабочего пространства. Источник также сообщает о довольно привлекательной розничной цене - всего 399 юаней, или около 55 долларов США.