UHZ55 также поддерживает технологии HDR10, HLG и PureMotion MEMC, что позволяет воспроизводить видео с высокой детализацией и отсутствием размытости при движении

Компания Optoma представила новый лазерный проектор Optoma UHZ55 Smart UHD, который обеспечивает высокое качество изображения и новые возможности для домашних развлечений. Проектор имеет яркость 3 000 люмен и контрастность 2 500 000:1, благодаря чему обеспечивает четкое изображение даже при ярком освещении.

UHZ55 также поддерживает технологии HDR10, HLG и PureMotion MEMC, что позволяет воспроизводить видео с высокой детализацией и отсутствием размытости при движении. Возможность отображения 3D-контента добавляет возможности для разнообразных развлечений.

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Проектор удобен в установке и настройке и содержит функции коррекции искажений и сдвига линз для оптимального просмотра. Также UHZ55 поддерживает беспроводную передачу аудио по сети WiSA HT и может зеркалировать содержимое смартфонов и планшетов для удобного просмотра. Проектор доступен для покупки по цене $2,499.