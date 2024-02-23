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ddr22
Компания NZXT представила новые игровые клавиатуры Function 2 и мыши серии Lift 2
Клавиатуры также имеют прочные и стильные PBT-накладки, звукопоглощающую пену и алюминиевую верхнюю панель

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Компания NZXT представила новые игровые клавиатуры Function 2 и мыши серии Lift 2. Клавиатуры Function 2 отличаются высокой производительностью, точностью и пользовательским дизайном. Они оснащены оптическими переключателями, что позволяет точно настроить отклик, а также предусмотрены гнезда для переключателей с возможностью горячей замены.

Клавиатуры также имеют прочные и стильные PBT-накладки, звукопоглощающую пену и алюминиевую верхнюю панель. Компания также предлагает полноразмерные и миниатюрные клавиатуры, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей. Мыши Lift 2 отличаются ультралегкой формой, высокой точностью оптических переключателей и сенсором с разрешением 26 000 DPI.

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Они также имеют эргономичную форму для разных стилей хвата. Каждая мышь серии Lift интегрирована с технологией NVIDIA Reflex. Кастомизацию обоих устройств можно проводить с помощью программного обеспечения NZXT CAM. Цены на клавиатуры Function 2 варьируются от $129,99 до $139,99, а мыши Lift 2 стоят $49,99.

#nzxt
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