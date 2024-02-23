Наушники имеют комфортное оформление с возможностью подстроиться под параметры пользователя

Sennheiser выпустила новые беспроводные наушники ACCENTUM Plus, которые обладают премиальными функциями и отличным качеством звука. Наушники оснащены сенсорным управлением, гибридным шумоподавлением и 37-миллиметровым динамическим излучателем с функцией персонализации звука.

Благодаря технологии Bluetooth 5.2, наушники поддерживают различные кодеки и обеспечивают стабильное и качественное беспроводное соединение. ACCENTUM Plus также имеют длительное время работы до 50 часов и функцию быстрой зарядки. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели или специального приложения Smart Control.

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Наушники имеют комфортное оформление с возможностью подстроиться под параметры пользователя. Они также включают в себя аудиокабель для подключения к другим устройствам и поставляются с защитным чехлом на молнии. ACCENTUM Plus уже доступны в черном и белом цветах по цене около 230 фунтов.