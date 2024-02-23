Недавнее открытие, сделанное исследователями, показывает, что процессоры "Clearwater Forest" будут использовать технологию Foveros Direct

Процессоры Intel Xeon "Clearwater Forest" будут использовать технологию прямого 3D-стекирования, которая позволит значительно увеличить производительность. Официальные дорожные карты Intel говорят о том, что первое поколение процессоров "Clearwater Forest" будет выпущено в 2025 году и будет использовать ядра, ориентированные на эффективность "Darkmont".

Недавнее открытие, сделанное исследователями, показывает, что процессоры "Clearwater Forest" будут использовать технологию Foveros Direct, которая позволяет напрямую соединять медные элементы, обеспечивая низкое сопротивление межсоединений и высокую степень неровности. Эта технология позволит упаковывать до 288 ядер и потоков в процессорный пакет, что значительно повысит производительность.

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Intel утверждает, что технология Foveros Direct размоет границу между пластиной и упаковкой, открывая новые возможности для повышения производительности процессоров. Слухи и утечки информации о процессорах Intel Xeon "Clearwater Forest" до сих пор остаются ограниченными, поэтому дополнительная информация о возможностях и характеристиках этих процессоров остается неизвестной.