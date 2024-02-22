Chromebook NL73 также поддерживает Wi-Fi 6E, что обеспечивает стабильное соединение и улучшенную производительность при работе в домашних условиях или гибридных классах

Компания CTL анонсировала новую серию Chromebook NL73. Эти новые ноутбуки оснащены процессорами Intel N100 и Intel N200, которые обеспечивают мощность и вычислительные возможности для современных приложений облачных вычислений.

Chromebook NL73 также поддерживает Wi-Fi 6E, что обеспечивает стабильное соединение и улучшенную производительность при работе в домашних условиях или гибридных классах. Серия Chromebook NL73 предлагает различные модели с разными опциями включая сенсорные экраны, возможность раскрытия на 360 градусов и разные объемы оперативной памяти и встроенной памяти.

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Эти ноутбуки обладают высокой прочностью и прошли многочисленные испытания, например, на падение с высоты до 75 см. Они также имеют долгое время работы от аккумулятора и обеспечены автоматическими обновлениями Google до июня 2033 года. Все это делает серию Chromebook NL73 идеальным выбором для образовательных учреждений.