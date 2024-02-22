Компания Intel, Dell Technologies, Nvidia и Суперкомпьютерный центр Огайо (OSC) представили новый передовой кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) под названием Cardinal

Компания Intel, Dell Technologies, Nvidia и Суперкомпьютерный центр Огайо (OSC) представили новый передовой кластер высокопроизводительных вычислений (HPC) под названием Cardinal, который разработан специально для растущего спроса на ресурсы HPC в штате Огайо.

Кластер оснащен аппаратным обеспечением, которое может эффективно управлять работой в области искусственного интеллекта (ИИ) и имеет возможность удовлетворять требованиям растущих рабочих нагрузок ИИ. Он превосходит по мощности предыдущую систему кластера и обеспечивает лучшую производительность и простоту внедрения и развертывания.

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Кластер Cardinal использует серверы Dell PowerEdge и процессоры Intel Xeon серии Max с памятью с высокой пропускной способностью (HBM). Он также оснащен графическими процессорами Nvidia H100 Tensor Core и сетевым коммутатором NVIDIA Quantum-2 InfiniBand для обеспечения высокой производительности в области ИИ. Кластер Cardinal будет использоваться для решения сложных исследовательских задач в различных областях, таких как наука, образование и инновации.