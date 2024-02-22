Чип обслуживает различные модели, такие как Mixtral 8x7B, Llama 2 70B и Llama 2 7B, предоставляя высокую производительность и конкурируя с облачными провайдерами на базе GPU

Стартап Groq разрабатывает чип искусственного интеллекта Groq LPU, который обеспечивает высокую скорость вывода для больших языковых моделей. Groq LPU является одноядерным процессором на базе архитектуры Tensor-Streaming Processor (TSP), достигающим производительности до 750 TOPS при INT8 и 188 TeraFLOPS при FP16. Чип имеет пропускную способность 80 ТБ/с и 230 МБ локальной SRAM.

Он обслуживает различные модели, такие как Mixtral 8x7B, Llama 2 70B и Llama 2 7B, предоставляя высокую производительность и конкурируя с облачными провайдерами на базе GPU. Groq LPU превосходит популярную модель GPT-3.5 в скорости вывода, достигая скорости до 750 токенов/с.

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Быстрые чипы для вычислений, такие как Groq LPU, становятся все более востребованными и угрожают аппаратному обеспечению от NVIDIA, AMD и Intel. Промышленность пока не определилась с принятием Groq LPU, но его производительность уже доказана.