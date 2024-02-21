Supermicro остается ведущим в отрасли поставщиком решений в области искусственного интеллекта и выпустил недавно некоторые системы на базе HGX и MGX

Supermicro, ведущий поставщик высокопроизводительных серверов, сталкивается с дефицитом чипов NVIDIA, что влияет на его производственные цели. Генеральный директор компании, Чарльз Лян, заявил, что спрос на их продукцию очень высок, однако они испытывают проблемы с поставками графических процессоров их технологического партнера NVIDIA.

Supermicro остается ведущим в отрасли поставщиком решений в области искусственного интеллекта и выпустил недавно некоторые системы на базе HGX и MGX. Однако AMD, конкурирующий с NVIDIA, выигрывает от своевременного выпуска своих ускорителей и многие отраслевые наблюдатели считают, что GIGABYTE, тайваньское серверное подразделение, также получает пользу от этой ситуации, применяя Instinct MI300X от AMD.

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Уолл-стрит прогнозирует, что выручка Supermicro удвоится и достигнет 14,5 миллиарда долларов, в то время как акции компании значительно выросли. Однако, пока проблема с дефицитом чипов не будет решена, Supermicro будет испытывать трудности в достижении своих производственных целей.