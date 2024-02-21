В Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters игроки командуют Серыми Рыцарями, элитным подразделением Космических Пехотинцев, и противостоят угрозе Хаоса. Солдаты обеспечивают точность стрельбы и атакуют противников как на расстоянии, так и в ближнем бою.

Командующий силами предлагает советы по тактике, чтобы помочь в борьбе с порочностью. В игре игроки будут сражаться с мощными противниками-боссами, такими как Жнецы Блума и Мортарион.

Серые рыцари могут быть настроены и улучшены, а каждый из них обладает уникальными пси-способностями. Битвы будут происходить в меняющихся боевых зонах и игроки смогут использовать окружающую среду в своих интересах. Также игроки будут командовать ударным крейсером "Блестящий Эдикт" и модернизировать его, а также пополнять свой арсенал.