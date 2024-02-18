Forever Skies выйдет из раннего доступа в этом году и станет эксклюзивом для консоли PlayStation

Игра Forever Skies будет основана на постапокалиптическом мире, в котором Земля окутана облаком токсичной пыли. Игроков ждет сюжет, в котором выжившие люди строят высотные здания, чтобы спастись от катастрофы, но вскоре отправляют исследовательскую группу на Землю.

В игре игроки смогут управлять дирижаблем, который станет их домом и инструментом выживания. Задачей игроков будет собирать ресурсы, развивать технологии и исследовать опасный мир. Мир, показанный в игре, представляет последствия эко-катастрофы, чтобы обозначить проблему и заставить задуматься о будущем планеты.

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Forever Skies станет эксклюзивом для PlayStation и будет выпущена в этом году. Полная версия игры планируется к выходу в конце 2024 года, и разработчики также работают над включением кооперативного режима.