В Goat Simulator 3 есть также возможности кастомизации и много странных и удивительных вещей

Coffee Stain выпустили Goat Simulator 3 в Steam, приглашая игроков стать козлом на фермерском дворе. Игра предлагает возможность играть вместе с тремя друзьями в локальном или онлайновом кооперативе, где можно устроить кровавую бойню или посоревноваться в мини-играх.

В Goat Simulator 3 есть также возможности кастомизации и много странных и удивительных вещей. Хотя игра может показаться глупой, она обещает быть прекрасным способом провести время и расслабиться. Goat Simulator 3 была выпущена в ноябре 2022 года, а игроки Steam могут наслаждаться всем контентом из обновлений, выпущенных после начального релиза.

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Она представляет собой реалистичный и открытый мир, где игрокам предоставлены средства, чтобы воплотить свои мечты в качестве козы.