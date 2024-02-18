Компания Seasonic представила отделку Sakura для линейки Vertex - модульных блоков питания сегмента ATX 3.0. Отделка состоит из уникального двухцветного корпуса блока питания, белого с четырех сторон и розового с двух (сверху и сзади), графического изображения Sakura, полностью белого 135-мм вентилятора и модульных кабелей с индивидуальными рукавами, которые расширяют двухцветную цветовую схему - белый и розовый с вишневым цветом - на четверть отдельных проводов в каждом кабеле. Так как это последняя ревизия серии Seasonic Vertex ATX 3.0, то в качестве разъема питания GPU с высоким энергопотреблением вместо 12VHPWR используется 12V-2x6.

Seasonic Vertex Sakura дебютирует с моделью мощностью 1000 Вт - GX-1000 Special Edition Sakura. Она обеспечивает непрерывную мощность 1000 Вт при полном соответствии стандартам ATX 3.0 и PCIe Gen 5, а также эффективность переключения 80 Plus Gold.

Разъемы включают 24-контактный ATX, два 4+4-контактных EPS, один 12В-2x6 мощностью 600 Вт, три 6+2-контактных PCIe, двенадцать SATA (включая три SATA 3.3) и трио устаревших 4-контактных разъемов питания. В комплект поставки входят кабельные гребенки для работы с кабелями в индивидуальной оболочке, несколько стяжек-липучек и стяжек-молний. На блок питания предоставляется 12-летняя гарантия. Seasonic подтвердила, что выпустит Sakura Special Edition в Японии. Информации об общей доступности пока нет.