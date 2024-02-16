Отличительной особенностью этого корпуса является то, что Antec включает в комплект поставки не менее пяти 120-мм вентиляторов ARGB LED

Компания Antec представила корпус CX200M RGB Elite. Это уже третий корпус, выпущенный за последние 48 часов, который оснащен левым передним углом без стоек - дизайнерский выбор, позволяющий лучше рассмотреть внутренности сборки. Это Micro-ATX башня, которая поставляется в двух вариантах отделки - черном и белом.

Отличительной особенностью этого корпуса является то, что Antec включает в комплект поставки не менее пяти 120-мм вентиляторов ARGB LED, которые предустановлены на задней панели, в перегородке отсека и на верхнем выходе. Как и в большинстве других угловых корпусов без стоек, с которыми мы сталкивались, стеклопакет закрывает только верхний отсек с лотком для материнской платы; нижний отсек имеет перфорацию слева и спереди, а доступ к нему осуществляется только с правой панели.

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В лотке для материнской платы есть место для видеокарт длиной до 33 см и процессорных кулеров высотой до 16,4 см. Крепления для вентиляторов включают 120-мм задний, два 120-мм верхних и два дополнительных крепления вдоль перегородки, разделяющей верхний и нижний отсеки. Поскольку панели нижнего отсека имеют перфорацию, эти вентиляторы, по сути, выполняют роль воздухозаборников, направляя воздух через отсек с накопителями.

Варианты радиаторов включают 240-миллиметровый вдоль верхней панели и второй 240-миллиметровый вдоль перегородки. В дисковой корзине можно разместить 3,5-дюймовый диск и два 2,5-дюймовых. На передней панели расположены два порта USB 3.1 Type-A и 4-полюсный разъем для гарнитуры 3,5 мм. Размеры корпуса составляют 210 мм x 350 мм x 392 мм (ШхДхГ), вес - около 4,5 кг. О ценах компания не сообщила.