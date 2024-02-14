Этот графический процессор обеспечивает производительность в 1,5 раза выше, чем предыдущее поколение, и имеет 16 ГБ памяти

NVIDIA представила новый графический процессор RTX 2000 Ada Generation, который предлагает новейшие технологии искусственного интеллекта, графики и вычислений для компактных рабочих станций.

Этот графический процессор обеспечивает производительность, которая в 1,5 раза выше, чем у предыдущего поколения. Он имеет 16 ГБ памяти, что позволяет профессионалам работать с данными более эффективно и качественно. RTX 2000 Ada также обеспечивает реалистичную графику с трассировкой лучей и ускоренную производительность в виртуальной реальности, что может быть полезно для различных отраслей, таких как дизайн, инженерия и создание контента.

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Компании Dassault Systèmes, Rob Wolkers Design and Engineering и WSP уже используют этот графический процессор для ускорения своих рабочих процессов. RTX 2000 Ada также предлагает улучшенные вычислительные возможности и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Он использует новейшие технологии в архитектуре графического процессора NVIDIA Ada Lovelace, включая третье поколение RT-ядер, четвертое поколение тензорных ядер и ядра CUDA.