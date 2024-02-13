В 9 сезоне ожидаются захватывающие изменения в режиме Competitive

Директор Overwatch 2 сообщил о внесении командных изменений в команду Blizzard перед началом 9 сезона. Он выразил благодарность ушедшим участникам команды и подтвердил, что команда Blizzard будет продолжать поддерживать связь с сообществом.

В 9 сезоне ожидаются захватывающие изменения в режиме Competitive. Внесенные изменения включают улучшения прозрачности рейтинговой системы, новые уровни навыков и награды за участие. Система будет предоставлять больше информации об изменениях в рейтинге и причинах поднятия или понижения его, а также будет включать диапазон дивизионов на экране VS. Соревновательные очки будут начисляться более стабильно и можно будет получать новые награды, такие как нефритовое оружие.

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В части геймплея Overwatch также ожидаются изменения, включая улучшение стрельбы, снижение бурстового урона и лечения, а также больше возможностей для урона и ликвидации. Команда Overwatch будет следить за обратной связью сообщества и планирует вносить дальнейшие улучшения в систему.