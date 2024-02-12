Инженеры Sennheiser разработали HD 490 PRO с учетом современных требований в музыкальном производстве

Компания Sennheiser представила новые референсные студийные наушники HD 490 PRO, предназначенные для продюсирования, микширования и мастеринга. Эти наушники отличаются высокой точностью воспроизведения звука и широкой звуковой сценой.

Инженеры Sennheiser разработали HD 490 PRO с учетом современных требований в музыкальном производстве, где миксы становятся все сложнее и заполнены множеством инструментов. Наушники позволяют контролировать каждую деталь звука и предоставляют возможность решать проблемы с панорамированием и низкими частотами. Конструкция наушников обеспечивает комфорт при ношении благодаря легкому и эргономичному дизайну.

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В комплекте с наушниками поставляются два типа амбушюр - для воспроизведения и для микширования, позволяющие формировать звук по-разному. Также в комплект входит бесплатная лицензия на плагин dearVR MIX-SE от Dear Reality, который создает идеальную виртуальную микшерную среду. HD 490 PRO предлагает профессионалам возможность получить сбалансированный и последовательный звук в своих миксах.