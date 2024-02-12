Дизайн монитора, вдохновленный стелс-самолетами, делает его более изящным, а цена делает его привлекательным для различных геймеров

AGON by AOC расширяет свою линейку игровых мониторов AOC GAMING с представлением новой модели Q27G4X. Этот 27-дюймовый монитор оснащен панелью Fast IPS с разрешением QHD (2560x1440), частотой обновления 180 Гц, временем отклика GtG до 1 мс и функцией Adaptive-Sync.

Дизайн монитора, вдохновленный стелс-самолетами, делает его более изящным, а цена делает его привлекательным для различных геймеров. Монитор обеспечивает высокую точность цветопередачи, широкий охват гаммы и воспроизводит 1,07 миллиарда цветов.

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Он также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 для воспроизведения HDR-контента. Дизайн монитора выполнен в компактной форме и хорошо сочетается с различными игровыми системами. Кроме того, монитор обладает удобным экранным дисплеем для настройки, функцией умного перекрестия и экологичной упаковкой. Он также обеспечивает комфортную эргономику и поддерживает мультимониторные системы. Монитор доступен по цене £229,99.