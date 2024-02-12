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ddr22
Steam-бета-версия Starfield получила поддержку AMD FSR 3
AMD FSR 3 появился в Starfield в последней версии Steam Beta

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AMD FSR 3 появился в Starfield в  последней версии Steam Beta. Те, кто играет в Steam, могут принять участие в бета-версии, чтобы увидеть улучшения, внесенные в игру, прежде чем это обновление станет доступным для всех игроков в Starfield на ПК.

Новая функция позволяет сочетать апскейлинг и улучшенную генерацию кадров, повышая частоту кадров для лучшей производительности. Хотя FSR 3 от AMD работает с широким спектром видеокарт, вы должны убедиться, что ваша система поддерживает эту функцию, чтобы получить наилучшие впечатления. Также рекомендуется использовать FSR 3 с включенной VSync и VRR-монитором для достижения наилучших результатов.

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Для этого можно включить FSR 3, зайдя в "Настройки дисплея" и выбрав опцию "Увеличение масштаба". Там вы сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант. Как и в случае с любым другим обновлением, мы с нетерпением ждем ваших отзывов и обмена опытом. 

#starfield
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