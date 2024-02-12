Компания Creative Technology представила новые настольные колонки Pebble X и Pebble X Plus

Компания Creative Technology представила новые настольные колонки Pebble X и Pebble X Plus, которые обещают превосходное звучание и настраиваемую RGB-подсветку. Колонки оснащены мощными динамиками и обладают культовым дизайном с углом наклона 45° для оптимального восприятия звука.

Pebble X Plus также имеет сабвуфер с двумя пассивными излучателями (фазоинвентеры). Обе модели поддерживают проводные и беспроводные режимы подключения, включая Bluetooth 5.3, USB и AUX. Пользователи могут настраивать RGB-подсветку и другие функции с помощью приложения Creative для Windows. Колонки доступны для предварительного заказа на сайте Creative.com по цене 89,99 долларов США для Pebble X и 129,99 долларов США для Pebble X Plus.

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Компания обещает, что эти колонки превратят рабочие и другие места в захватывающее звуковое святилище, предлагая высококачественное звучание для прослушивания музыки, фильмов и игр.