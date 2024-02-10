На пресс-конференции Qualcomm было объявлено о выпуске процессора Snapdragon X Elite, разработанного для планшетов, ноутбуков и ультратонких лэптопов следующего поколения

На пресс-конференции Qualcomm было объявлено о выпуске процессора Snapdragon X Elite, разработанного для планшетов, ноутбуков и ультратонких лэптопов следующего поколения. Qualcomm утверждает, что это будет самый мощный процессор для Windows в своем классе. Планируется выпустить устройства на базе Snapdragon X Elite в середине 2024 года. В этом контексте упоминается также следующая версия операционной системы Microsoft, которая будет доступна в середине 2024 года и будет включать в себя много возможностей Windows AI.

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Согласно слухам, "Windows 12" должна быть выпущена летом 2024 года. Предполагается, что новая операционная система будет выпущена в две волны. Первая волна будет называться "платформа Windows Germanium" и будет установлена на новое оборудование Snapdragon X Elite. Отдельное обновление "Hudson Valley" будет выпущено в качестве OTA поверх обновления платформы Germanium в сентябре или октябре 2024 года.

Известно, что новая версия Windows привлечет внимание пользователей и компаний, и ожидается, что она принесет значительные улучшения и новые возможности для пользователей Windows.