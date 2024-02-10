Компания Raijintek представила серию полностью модульных блоков питания ATX 3.0 Ampere

Компания Raijintek представила серию полностью модульных блоков питания ATX 3.0 Ampere. В настоящее время в линейке присутствует только модель мощностью 1200 Вт, но компания работает над добавлением новых вариантов в зависимости от мощности.

Это первая серия блоков питания Raijintek, соответствующая стандартам 80 Plus Platinum и Cybenetics Platinum 230 V по эффективности. Несмотря на то, что существует только вариант мощностью 1200 Вт, есть два варианта расцветки - черный и матовый белый. Они влияют не только на цвет корпуса блока питания, но и на входящие в комплект модульные кабели. Блок питания соответствует спецификациям ATX 3.0 и PCIe Gen 5 и включает модульный кабель 12V-2x6 мощностью 600 Вт. Это более надежный преемник разъема 12VHPWR, сохранивший с ним совместимость.

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Помимо 600-ваттного 12V-2x6 и 24-контактного ATX, вы получите четыре 6+2-контактных разъема питания PCIe, два 8-контактных EPS, восемь SATA, три Molex и один Berg. Под капотом Raijintek Ampere находится одна шина +12 В с активным PFC, LLC и переключением DC-to-DC.

Предусмотрена защита от превышения/понижения напряжения, перегрузки по току, превышения мощности и короткого замыкания. В блоке питания используется 120-миллиметровый вентилятор на гидродинамических подшипниках. Длина блока питания составляет 14 см, что должно хорошо сочетаться с корпусами mid-tower, особенно учитывая его мощность в 1200 Вт. О ценах компания не сообщила.