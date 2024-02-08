Утечка информации о твердотельных накопителях Crucial T705 PCIe 5.0 со скоростью чтения до 14,5 ГБ/с

В середине прошлого года компания Crucial выпустила твердотельные накопители Crucial T700 Gen 5 - "знаковый продукт" в новом (на тот момент) семействе Pro Series - благодаря лучшей в отрасли производительности. Потребительский бренд Micron хвастался техническими характеристиками T700: "скорость последовательного чтения/записи (до 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с соответственно)".

Утечка информации о линейке твердотельных накопителей Micron с 232-слойной TLC NAND произошла за два месяца до предполагаемого выпуска в мае 2023 года, и, похоже, история повторится, когда в начале 2024 года появится полуродственный продукт. Ищейка momomo_us обнаружил модели Crucial T705 и T705 Limited Edition - последняя, похоже, оснащена специальным белым вариантом гофрированного пассивного радиатора компании "SSD5" (как в обзоре W1zzard's T700). Суффикс модели Crucial "SSD3" указывает на "голый" комплект поставки, за вычетом массивного радиатора "премиум" класса из алюминия и никелированной меди.

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Предполагаемый лист спецификаций T705 просочился в социальные сети в минувшие выходные - благодаря ответу Deepbluen на первоначальный пост momomo_us. Похоже, что Crucial снова нацелилась на лидирующую в отрасли производительность - их модель 2 ТБ T705 лидирует со скоростями чтения 14 500 МБ/с и записи 12 700 МБ/с.

Верхняя модель (4 ТБ) немного отстает - 14 100 МБ/с на чтение и 12 400 МБ/с (соответственно), а модель 1 ТБ демонстрирует относительно низкие показатели - 13 600 МБ/с на чтение и 10 200 МБ/с (соответственно). Утечка не содержит никаких подробностей о выборе компанией Crucial контроллера, а также о количестве кэш-памяти DRAM и показателях выносливости. В T700 используется 232-слойная TLC NAND от Micron, но нам придется подождать еще немного, чтобы узнать, возвращается ли контроллер E26 от Phison (с потенциальными техническими проблемами).