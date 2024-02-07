Компания AMD планирует выпустить чипсет X870E, который будет использоваться с процессорами Ryzen 9000 "Granite Ridge"

Компания AMD планирует выпустить чипсет X870E, который будет использоваться с процессорами Ryzen 9000 "Granite Ridge". Новый чипсет будет частью 800-й серии и представителем следующего поколения микроархитектуры Zen 5. X870E будет преемником X670E.

Важно отметить, что процессорный сокет останется тем же - Socket AM5, поэтому чипсеты 800-й серии будут совместимы не только с "Granite Ridge", но и с процессорами Ryzen 7000 "Raphael" и Ryzen 8000 "Hawk Point". Главной особенностью X870E будет поддержка интерфейса USB4 со скоростью 40 Гбит/с. Похоже, производители материнских плат будут обязаны включать данный интерфейс, что делает чипсет трехчиповым решением.

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Процессоры Ryzen 9000 "Granite Ridge" будут основаны на чиплетах и обновленном контроллере памяти, а рекомендованной скоростью оперативной памяти станет DDR5-6400. Компания также может выпустить другие модели чипсетов, такие как X870, B850 и новый B840 начального уровня. Новые процессоры Ryzen 9000 будут совместимы и с материнскими платами на чипсетах 600-й серии с обновлениями BIOS.