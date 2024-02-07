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ddr22
Обновление MSI BIOS обеспечивает поддержку 256 ГБ памяти DDR5 на платах Intel 700 и 600
Компания MSI выпустила обновление AMI BIOS для своих материнских плат на чипсетах Intel 700 и 600 - автор совета chi11eddog заметил этот тихий анонс

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Компания MSI выпустила обновление AMI BIOS для своих материнских плат на чипсетах Intel 700 и 600 - автор совета chi11eddog заметил этот тихий анонс и приступил к запуску своей материнской платы Z790 Carbon MAX WIFI на бета-версии 7D89v1B1. Этот предварительный выпуск обеспечивает "поддержку до 256 ГБ" для памяти DDR5 - chi11eddog отметил, что раньше для того, чтобы привести эту конфигурацию в рабочее состояние, нужно было пройти через несколько препятствий: "По словам друга из индустрии, до этого для поддержки 256 ГБ в системах Intel нужно было отключить Above 4G/Resizable BAR/remapping. MSI исправила это. Отключать Above 4G/Resizable Bar не нужно".

Его тестовая платформа MSI Z790 оснащена процессором Intel Core i9-14900K и 256 ГБ (4 x 64 ГБ) оперативной памяти DDR5-4800 - в репортаже Wccftech предлагается провести несколько дополнительных тестов: "было бы интересно узнать, какие максимальные скорости поддерживаются при использовании комплектов памяти большой емкости, но для тех, кто предпочитает емкость, а не скорость, решения уже есть". 

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Стандарт Compression Attached Memory Module (CAMM) был принят в сегменте памяти для ноутбуков, и считается, что производители переносят технологические инновации в настольные форм-факторы. Новые модули DDR5 емкостью 64 ГБ вдвое превосходят лучшие решения предыдущего поколения. Распространение небинарных комплектов DIMM - от 24 до 48 ГБ - в 2023 году позволит довести (общий) объем памяти для настольных ПК до 192 ГБ.

#msi
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