Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER FE имеет меньше фаз питания, чем не-SUPER модель
Блогеры выявили некоторые любопытные внутренние изменения в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

реклама

Блогеры выявили некоторые любопытные внутренние изменения в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition - Geekerwan обнаружил, что дизайн платы был немного "обновлен" при сравнении с не-SUPER вариантом. Инженеры Team Green решили уменьшить количество фаз с 13 до 11, а количество фаз памяти - с 3 до 2. HXL (@9550pro) TLDR-иллюстрировал ситуацию в социальных сетях: "4080 Super FE против 4080 FE: ядро: -2 фазы и VRAM: -1 фаза". Технологические эксперты также заметили, что на плате новой SUPER FE отсутствует фаза рядом с разъемом питания. VideoCardz считает эти изменения немного странными, учитывая, что карта поставляется с более быстрой памятью и увеличенным количеством ядер. 

Geekerwan полагает, что NVIDIA внесла эти внутренние изменения в попытке снизить энергопотребление в игровых сценариях. Официальная сравнительная таблица подтверждает это стремление: в категории "Средняя игровая мощность" GeForce RTX 4080 SUPER потребляет 246 Вт, а GeForce RTX 4080 (не-SUPER) - 251 Вт. Рецензент отмечает, что в образце ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER GAMING используется та же схема питания, что и в случае не-SUPER. Они считают, что Founders Edition от NVIDIA - единственная модель с скорректированным количеством фаз, в то время как партнеры Team Green просто установили прежнюю раскладку RTX 4080.

реклама

Кодовое имя GPU также было изменено специально для образца обзора. VideoCardz отмечает: "Как заметил тот же рецензент, в кодовом названии GPU также есть небольшое изменение: RTX 4080 SUPER обозначен как PRESS SAMPLE. Обычно авторы обзоров получают ранние кремниевые процессоры из первых производственных партий, которые часто маркируются как "QUAL SAMPLE" или вообще не имеют маркировки. NVIDIA впервые использует эту новую маркировку, предположительно только для Founders Edition. Насколько мы можем судить, это не относится к RTX 4070 SUPER, в то время как 4070 Ti SUPER и все предыдущие выпуски (4060 Ti/4060/4070 Ti) не имеют дизайна Founders Edition; следовательно, такая маркировка отсутствует." На этом скриншоте видна наклейка "AD103-400 PRESS SAMPLE GPU":

#nvidia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nvidia готовит инструмент конвертации SDR игр в HDR
NVIDIA готовит графический процессор H20 AI для китайского рынка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
15
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
12
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
16
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
39
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
6
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
3
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
9
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
13
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
1
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Что может случится на крипторынке в феврале
1
Астрономы обнаружили в соседней планетарной системе потенциально пригодную для жизни суперземлю
+
"Изделие 305" получит новый уровень огневого могущества и будет доработано по пожеланиям военных
1

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
12
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
22
Что меня раздражает в современных мониторах
118
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
62
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
17
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
56
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
85
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
4
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
185

Сейчас обсуждают

Чато - - - Бот
09:00
>Среди самых скачиваемых игр в 2023 году оказались Baldur’s Gate 3 Atomic, Hogwarts Legacy и Heart... Чаво, Baldur’s Gate 3 Atomic? Блохастый, ты хоть вычитывай свою пейсанину. Или ты читать не обучен...
Отечественные геймеры в 2023 году накачали «нелицензионок» на 324 миллиарда рублей
dfg13
08:57
без тестов и цены - бесполезная информация.
Отечественные геймеры в 2023 году накачали «нелицензионок» на 324 миллиарда рублей
bzun
08:55
200 самолетов нуждающихся в ремонте надо собрать со всей россии, модернизировать но сперва надо разработать под него приборы, радар, оружие и на всем этом бцдут летать буряты? Бред. Собирайте манатки ...
В России разрабатывают самолет для противодействия дронам
Артём Николаев
08:48
Как он при работе с текстом и браузером? Нет эффекта песка в глазах?
Что меня раздражает в современных мониторах
nukemall
08:44
Судя по продажам большинство пользователей консолей - американские "сикспак мэны"(любители пить пиво упаковками по шесть банок) которые играют в спортсимы. От консоледрочеров много вони в интернетах, ...
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
Игорь Орешков
08:43
Пардоньте что за цены, хамы.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Вася Ягодкин
08:41
У России была уже подводная лодка. А государства Украина ещё не было. Интересно почему?
Первая российская подводная лодка - Дельфин
dimkahon
08:39
Я про 55 фпс писал, а не про 1440р. Читай внимательно!
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Сергей Медков
08:35
Ты все врешь, не может нкакая ось, кроме божественной 7ки, работать, как швейцарские часы. (сарказм)
Почему Linux не для игр на примере 7 Days to Die 21 b324
Malfoi
08:33
Луна 25 должна была полететь в 2014 году, полетела в 2023 с отрицательным результатом. Массовое производство должно начаться в 2027году, а по факту - время покажет.
Military Watch Magazine: массовое производство модернизированных Су-57М начнётся с 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем