Блогеры выявили некоторые любопытные внутренние изменения в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition

Блогеры выявили некоторые любопытные внутренние изменения в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition - Geekerwan обнаружил, что дизайн платы был немного "обновлен" при сравнении с не-SUPER вариантом. Инженеры Team Green решили уменьшить количество фаз с 13 до 11, а количество фаз памяти - с 3 до 2. HXL (@9550pro) TLDR-иллюстрировал ситуацию в социальных сетях: "4080 Super FE против 4080 FE: ядро: -2 фазы и VRAM: -1 фаза". Технологические эксперты также заметили, что на плате новой SUPER FE отсутствует фаза рядом с разъемом питания. VideoCardz считает эти изменения немного странными, учитывая, что карта поставляется с более быстрой памятью и увеличенным количеством ядер.

Geekerwan полагает, что NVIDIA внесла эти внутренние изменения в попытке снизить энергопотребление в игровых сценариях. Официальная сравнительная таблица подтверждает это стремление: в категории "Средняя игровая мощность" GeForce RTX 4080 SUPER потребляет 246 Вт, а GeForce RTX 4080 (не-SUPER) - 251 Вт. Рецензент отмечает, что в образце ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER GAMING используется та же схема питания, что и в случае не-SUPER. Они считают, что Founders Edition от NVIDIA - единственная модель с скорректированным количеством фаз, в то время как партнеры Team Green просто установили прежнюю раскладку RTX 4080.

реклама

Кодовое имя GPU также было изменено специально для образца обзора. VideoCardz отмечает: "Как заметил тот же рецензент, в кодовом названии GPU также есть небольшое изменение: RTX 4080 SUPER обозначен как PRESS SAMPLE. Обычно авторы обзоров получают ранние кремниевые процессоры из первых производственных партий, которые часто маркируются как "QUAL SAMPLE" или вообще не имеют маркировки. NVIDIA впервые использует эту новую маркировку, предположительно только для Founders Edition. Насколько мы можем судить, это не относится к RTX 4070 SUPER, в то время как 4070 Ti SUPER и все предыдущие выпуски (4060 Ti/4060/4070 Ti) не имеют дизайна Founders Edition; следовательно, такая маркировка отсутствует." На этом скриншоте видна наклейка "AD103-400 PRESS SAMPLE GPU":