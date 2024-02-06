Aetina представила новую серию графических процессоров MXM, основанных на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace

Aetina представила новую серию графических процессоров MXM, основанных на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Эта серия, включающая модели MX2000A-VP, MX3500A-SP и MX5000A-WP, предназначена для трассировки лучей в реальном времени и нейрографики на базе ИИ.

Они обеспечивают высокую производительность в играх, профессиональной графике, ИИ и вычислениях. Продукты Aetina будут использованы в приложениях интеллектуального здравоохранения, автономных машин, интеллектуального производства и коммерческих игр. Ожидается, что рынок графических процессоров будет расти, причем ключевым фактором роста будет развитие ИИ.

реклама

Компании в стремлении улучшить производительность ИИ в миниатюрных устройствах и модулях MXM от Aetina, использующих архитектуру NVIDIA Ada Lovelace, обеспечивают значительный прорыв в производительности и энергоэффективности, а также улучшают возможности трассировки лучей и нейрографики на базе ИИ. Продукты компании имеют компактный дизайн, что способствует широкому использованию в краевых AI-устройствах.