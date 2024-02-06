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Aetina представила новую серию графических процессоров MXM, основанных на архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Эта серия, включающая модели MX2000A-VP, MX3500A-SP и MX5000A-WP, предназначена для трассировки лучей в реальном времени и нейрографики на базе ИИ.
Они обеспечивают высокую производительность в играх, профессиональной графике, ИИ и вычислениях. Продукты Aetina будут использованы в приложениях интеллектуального здравоохранения, автономных машин, интеллектуального производства и коммерческих игр. Ожидается, что рынок графических процессоров будет расти, причем ключевым фактором роста будет развитие ИИ.
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Компании в стремлении улучшить производительность ИИ в миниатюрных устройствах и модулях MXM от Aetina, использующих архитектуру NVIDIA Ada Lovelace, обеспечивают значительный прорыв в производительности и энергоэффективности, а также улучшают возможности трассировки лучей и нейрографики на базе ИИ. Продукты компании имеют компактный дизайн, что способствует широкому использованию в краевых AI-устройствах.