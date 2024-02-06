Компания GIGABYTE представила две новые видеокарты GeForce RTX 3050 - EAGLE OC 6G и OC Low Profile 6G

Компания GIGABYTE представила две новые видеокарты GeForce RTX 3050 бюджетного класса - EAGLE OC 6G и OC Low Profile 6G. Они работают на основе архитектуры Ampere - RTX 2-го поколения от NVIDIA и имеют поддержку функции трассировки лучей и искусственного интеллекта с DLSS.

Обе карты оснащены мощной системой охлаждения GIGABYTE WINDFORCE, которая позволяет снизить рабочую температуру и обеспечить стабильную работу. Вентиляторы с инновационной технологией Alternate Spinning повышают эффективность охлаждения, а нано-графеновая смазка увеличивает срок службы подшипников.

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Карта OC Low Profile 6G имеет весьма компактные размеры, что позволяет установить ее в тонкие корпуса компьютеров малого форм-фактора. Обе карты поддерживают до четырех мониторов и имеют выходы DisplayPort и HDMI.