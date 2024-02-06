Компания Scythe представила 6-е поколение своей линейки воздушных процессорных кулеров премиум-класса Mugen

Компания Scythe представила 6-е поколение своей линейки воздушных процессорных кулеров премиум-класса Mugen. В нее вошли модели Mugen 6 и Mugen 6 Black Edition.

Модель Mugen 6 имеет хромированные алюминиевые ребра и никелированные медные тепловые трубки, а Mugen 6 Black Edition - более премиальный вариант, с полностью черными ребрами, тепловыми трубками и двумя вентиляторами для вентиляции push-pull, вместо одного в Mugen 6.

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Оба кулера оснащены большим алюминиевым ребром, к которому тепло от никелированного медного основания отводится шестью тепловыми трубками толщиной 6 мм. Вентиляция осуществляется 120-мм вентилятором Scythe Wonder Tornado 120 PWM, который оснащен гидродинамическими подшипниками, вращается со скоростью до 2000 об/мин, создавая воздушный поток до 60,29 CFM, статическое давление до 2,45 мм H₂O и уровень шума до 26,88 дБА.

В комплект поставки Black Edition входят два таких вентилятора. Размеры Mugen 6 с установленным вентилятором (вентиляторами) составляют 132 мм x 106 мм x 154,5 мм (ШхДхГ), вес - 1,01 кг, а размеры Mugen 6 Black Edition - 132 мм x 132 мм x 154,5 мм, вес - 1,2 кг.

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Среди поддерживаемых типов процессорных сокетов - LGA1700, AM5, LGA1200 и AM4. Информацию о ценах компания не выпустила.