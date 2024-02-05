Компания Tianbo подготовила для китайского рынка игрового оборудования очень интригующий мини-ПК с тематикой Cyberpunk 2077

Компания Tianbo подготовила для китайского рынка игрового оборудования очень интригующий мини-ПК с тематикой Cyberpunk 2077 - на сайте JD.com (по сообщению VideoCardz) представлены черно-белые корпуса с научно-фантастической эстетикой и множеством RGB-подсветки благодаря тонкому 9-см вентилятору внутреннего охлаждения с подсветкой.

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Пока неясно, одобрили ли CD Projekt и R.Talsorian Games использование в GOD88 Mini PC названия/логотипа/шрифта Cyberpunk. В спецификации и на сопутствующих изображениях акцент сделан на APU Cyber GOD88: мобильный процессор AMD Ryzen 7 8845HS - он занимает второе место в недавно выпущенной Team Red серии 8040 "Hawk Point", а чип Ryzen 9 8945HS занимает здесь главную позицию.

APU Ryzen 7 8845HS от GOD88 не является слабаком по сравнению с родственником Ryzen 9 - он работает в той же 8-ядерной/16-поточной конфигурации с максимальным разгоном до 5,1 ГГц (отставая лишь на 100 МГц). В спецификации упоминается настраиваемый TDP от 35 до 54 Вт. Мини-ПК Tianbo продается как "голая" система, согласно странице продукта на JD.com - покупатели должны сами выбрать оперативную память и накопитель.







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Поддерживается двухканальная память DDR5-5600, а в тесном корпусе можно разместить один полноразмерный твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe 4×4. Предварительные заказы на киберпанковский мини-ПК Tianbo GOD88 "High Performance" будут открыты (через JD.com) 5 февраля, а его цена составит 2688 юаней (~$378.50).