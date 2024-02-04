Карта 4K X обеспечивает пропуск и захват изображения до 4K144, а 4K Pro может похвастаться поддержкой технологии HDR10 до 8K60 и захватом HDR10 до 4K60

Компания Elgato представила две новые карты захвата игр - 4K X и 4K Pro, которые обеспечивают выдающиеся характеристики и создателям игр позволяют обеспечить зрителям наилучшие впечатления от просмотра на различных платформах.

Карта 4K X обеспечивает пропуск и захват изображения до 4K144, а 4K Pro может похвастаться поддержкой технологии HDR10 до 8K60 и захватом HDR10 до 4K60. 4K X совместима с различными платформами, включая Windows, Mac и новые iPad с портом USB-C.

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4K Pro поддерживает передачу с низкой задержкой до 240 кадров в секунду в разрешении 4K и имеет функцию Multi App, позволяющую отправлять сигнал захвата в несколько приложений одновременно. Карты совместимы с популярными приложениями для трансляций и имеют приложение-компаньон для удобного захвата и управления записями. Продукты уже доступны для покупки у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Elgato и CORSAIR.