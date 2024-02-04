Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Компания Elgato представила две новые карты захвата игр - 4K X и 4K Pro
Карта 4K X обеспечивает пропуск и захват изображения до 4K144, а 4K Pro может похвастаться поддержкой технологии HDR10 до 8K60 и захватом HDR10 до 4K60

реклама

Компания Elgato представила две новые карты захвата игр - 4K X и 4K Pro, которые обеспечивают выдающиеся характеристики и создателям игр позволяют обеспечить зрителям наилучшие впечатления от просмотра на различных платформах.

Карта 4K X обеспечивает пропуск и захват изображения до 4K144, а 4K Pro может похвастаться поддержкой технологии HDR10 до 8K60 и захватом HDR10 до 4K60. 4K X совместима с различными платформами, включая Windows, Mac и новые iPad с портом USB-C. 

реклама

4K Pro поддерживает передачу с низкой задержкой до 240 кадров в секунду в разрешении 4K и имеет функцию Multi App, позволяющую отправлять сигнал захвата в несколько приложений одновременно. Карты совместимы с популярными приложениями для трансляций и имеют приложение-компаньон для удобного захвата и управления записями. Продукты уже доступны для покупки у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Elgato и CORSAIR.

#elgato
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Stream Deck Mobile получает бесплатную версию для iPhone и iPad
Elgato выпустила оборудование для стриминга в дизайне Starfield
Elgato представляет мощные карты захвата игр в разрешении 4K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Залужный связал проблемы ВСУ на линии соприкосновения с монополизацией оборонной промышленности
4
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
6
Причудливый дизайн колёсных колпаков Tesla Cybertruck стал причиной повышенного износа резины
3
NVIDIA в январе увеличила капитализацию на рекордные почти $300 млрд
2
Названы лучшие видеокарты 2024 года – продукция NVIDIA получила всего 2 места из 6 возможных
22
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
10
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
4
Артур Хейс назвал дату начала взлета цены биткоина
2
Стали известны характеристики возможного чипсета в смартфоне POCO F6
+
Российский боец палкой отбился от дрона-камикадзе
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
В Новосибирской области началось строительство промпарка "Такот Толмачево"
1
Губернатор Техаса заявил, что Байдену бы стоило поучиться у российского лидера
2
В Амурской области возводят самый протяженный мост на Дальневосточной железной дороге
+
Владельцы устаревших систем сообщают о неработоспособности стандартных приложений Windows 10
4
В Ростове-на-Дону в тестовом режиме заработал новый тракторный завод
+
Процессоры Intel Arrow Lake-S не получат поддержку Hyper Threading
3
Volvo сокращает финансовую поддержку электромобилей Polestar и передает бразды правления Geely
+
Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
+
Ryzen 7 8700G может работать с памятью DDR5-9000
4

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
81
Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
16
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
25
Первая дизель-электрическая ПЛ проекта "Лада" с новейшей гидролокационной технологией встала в строй
8
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
21
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
33
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
6
Кнут и пряник: США поставят Турции F-35, если она решит проблему с российскими ЗРК С-400
19
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
7
О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk
6

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
00:29
зачем так обманывать и обсираться? у меня были 2080ти и 3070. На ультрах 3070 дно в Division 2 на фулл хд (на грани играбельности - 60фпс). 2080ти получше. Но не намного (5-7%). 6800 хт была намного ...
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
Garthar
00:29
Ну да ну да, конечно он заменит вертолет, а не Оспрей который в Реальном мире он призван заменить. Автор ты что куришь? прекращай на мозги давиь
О преемнике культового вертолета UH-60 Black Hawk
Vital Antipin
00:28
фича вырезать объекты с фото, затемнили ущербно папки, с панели убрали удобный переход в настройки, больше я ничего не заметил))
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
Зю
00:26
8500G с его производительностью и x4 линиями PCIe 4.0 для дискретной видеокарты + х2 под SSD вообще выглядит как одноразовый офисник.
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
Alexey B
00:25
Опыт СВО показал, что при нормальном ПВО дольше живут БПЛА, что стелятся по поверхности земли. Всё что летает выше будет иметь проблемы... Заявление конечно несколько оптимистично, но реалии войны вед...
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
Алексей Енютин
00:25
Тут не совсем проблема 2000 года. Там проблема возникла из-за того, что многое ПО использовало только две цифры года, а не полностью. И 31.12.1999 сменилось на 01.01.1900 вместо 01.01.2000. В данном с...
Изменение даты на 1 декабря 10 000 года вывело Windows 11 из строя
Alexey B
00:22
Про сгорающие разъёмы питания видеокарт - тема давно раскрыта (ищите правильные видеокарты). Про доп. охлаждайки и вентиляторы: при прочих равных если есть возможность ищите карты с турбинными вентил...
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
Влад Иванов
00:22
Амогусятина 👀👅👀
Palit представила RTX 3050 6 ГБ с пассивной системой охлаждения
VAKT
00:22
ну почему 1660 ? эта-то посовременней будет. Жаль только, что опять сплошь двухслотовые варианты, и в низкопрофильном исполнении также - вот это зря. Будь она однослотовая LP - был бы спрос куда шире,...
Новая RTX 3050 6Gb оказалась медленнее стандартной версии на 26-32%
Антон Бурмасов
00:21
Вывод есть, покупаешь предметы, например TF ключи или скины для Контры за баланс в Стиме и продаешь на сторонних площадках за риал мани
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем