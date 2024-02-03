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В новом DLC главные герои Сэм и Джон отправляются в параллельный мир, чтобы начать новую жизнь в Октопии, где они оставляют за собой миазмы и монстров, чтобы заниматься простой сельской жизнью.
В игре игрокам предстоит взаимодействовать с окружающим миром, выращивать урожай на ферме, рыбачить, готовить кулинарные изыски и строить общину.
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Для того чтобы насладиться DLC Eastward: Octopia, не требуется завершение основной игры Eastward, хотя для доступа к DLC необходима копия базовой игры. DLC предлагает новый сюжет, геймплей и настройки персонажей. Игрокам следует убедиться, что DLC активировано в свойствах базовой игры после загрузки.
Специальное предложение со скидкой 15% на DLC будет действовать до 14 февраля. Также предлагается скидка 40% на базовую игру Eastward, и доступен бандл со скидкой для игроков, которые еще не начали свое путешествие в мир Eastward.
DLC Eastward: Octopia доступно на различных языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский. В этом DLC игроки будут иметь возможность погрузиться в спокойную жизнь, помогать Сэму и Джону строить сельскую общину, оживлять ферму, готовить кулинарные рецепты и строить магазины и дома, чтобы превратить Октопию в живую общину.
DLC Eastward: Octopia уже доступно на платформах Steam и Nintendo Switch. Важно учитывать, что физическая версия на Nintendo Switch должна быть приобретена в том же регионе, что и базовая игра, чтобы DLC было активировано. Разработчики также рассматривают возможность выпуска DLC для других платформ.
Прохождение основного контента DLC займет примерно от 15 до 20 часов, но это время может варьироваться в зависимости от стиля игры игрока. Одновременное знакомство с двумя параллельными жизнями главных героев может помочь игрокам обнаружить несколько пасхальных яиц и создать особое игровое впечатление.