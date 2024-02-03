Для того чтобы насладиться DLC Eastward: Octopia, не требуется завершение основной игры Eastward

В новом DLC главные герои Сэм и Джон отправляются в параллельный мир, чтобы начать новую жизнь в Октопии, где они оставляют за собой миазмы и монстров, чтобы заниматься простой сельской жизнью.

В игре игрокам предстоит взаимодействовать с окружающим миром, выращивать урожай на ферме, рыбачить, готовить кулинарные изыски и строить общину.

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Для того чтобы насладиться DLC Eastward: Octopia, не требуется завершение основной игры Eastward, хотя для доступа к DLC необходима копия базовой игры. DLC предлагает новый сюжет, геймплей и настройки персонажей. Игрокам следует убедиться, что DLC активировано в свойствах базовой игры после загрузки.

Специальное предложение со скидкой 15% на DLC будет действовать до 14 февраля. Также предлагается скидка 40% на базовую игру Eastward, и доступен бандл со скидкой для игроков, которые еще не начали свое путешествие в мир Eastward.

DLC Eastward: Octopia доступно на различных языках, включая английский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский. В этом DLC игроки будут иметь возможность погрузиться в спокойную жизнь, помогать Сэму и Джону строить сельскую общину, оживлять ферму, готовить кулинарные рецепты и строить магазины и дома, чтобы превратить Октопию в живую общину.

DLC Eastward: Octopia уже доступно на платформах Steam и Nintendo Switch. Важно учитывать, что физическая версия на Nintendo Switch должна быть приобретена в том же регионе, что и базовая игра, чтобы DLC было активировано. Разработчики также рассматривают возможность выпуска DLC для других платформ.

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Прохождение основного контента DLC займет примерно от 15 до 20 часов, но это время может варьироваться в зависимости от стиля игры игрока. Одновременное знакомство с двумя параллельными жизнями главных героев может помочь игрокам обнаружить несколько пасхальных яиц и создать особое игровое впечатление.