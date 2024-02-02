Также доступны пользовательские игры для тренировки и режим игры против двух игроков

Игра "Warcraft: Орки и люди" (1994) теперь доступна в магазине Battle.net. В игре представлены две отдельные кампании, где игрок может выбрать сторону - защищать мир Азерот от орков или возглавить орду в завоевании царства.

Также доступны пользовательские игры для тренировки и режим игры против двух игроков. В игре необходимо управлять ресурсами, такими как древесина и золото, чтобы обучать и командовать различными юнитами. Игровой процесс осуществляется через экран командования, где игрок может принимать решения и управлять своими войсками.

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Это была первая игра в серии, и она открывает возможность увидеть, как все начиналось.