Было также объявлено, что Sledgehammer Games станет основным разработчиком игры "Call of Duty" на 2027 год

Компания Sledgehammer Games планирует разработать игру "Call of Duty" в 2027 году. По информации из источников, дочернюю компанию Activision ожидает серьезная реструктуризация, в результате чего 30% сотрудников Sledgehammer Games были уволены.

В более ранней версии отчета указывалось, что студия временно перейдет к модели работы из дома до конца 2024 года, в то время как будет искать новый офис. Издание Insider Gaming сообщает, что несмотря на увольнения и изменение условий работы, компания Activision намерена продолжать выпускать игры в рамках франшизы Call of Duty по регулярному графику.

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Было также объявлено, что Sledgehammer Games станет основным разработчиком игры "Call of Duty" на 2027 год. В настоящее время разрабатывается игра "Call of Duty 2025" с кодовым названием "Saturn". Политика Activision по возвращению сотрудников отдела контроля качества в офис вызвала недовольство, так как многие из них уже переехали поблизости к офисам компании.