Контроллер оснащен технологией Hot-Swap, позволяющей легко менять модули геймпада

Компания Thrustmaster представила новый геймпад-контроллер ESWAP X2, который является эволюцией успешной первой версии ESWAP X PRO CONTROLLER. Геймпад ESWAP X2 сохраняет все функции предыдущей версии, но с улучшенной долговечностью мини-стиков и переработанным эргономичным дизайном D-pad.

Контроллер оснащен технологией Hot-Swap, позволяющей легко менять модули геймпада, и комплектуется USB-C кабелем для быстрого и надежного подключения. От кнопок ABXY и RB/LB до D-pad и задних кнопок, геймеры получают сверхреактивные нажатия механических кнопок и высокую точность. Геймпад адаптируется к игровым предпочтениям каждого пользователя, с возможностью создания собственной конфигурации кнопок и настройки чувствительности.

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Уникальной особенностью ESWAP X2 является доступ вместе с ним к Xbox Game Pass Ultimate, который позволяет бесплатно играть в сотни игр. Геймпад ESWAP X2 доступен для предварительного заказа с 22 декабря 2023 года, а коммерческая доступность начнется с 24 января 2024 года.