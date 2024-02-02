Каждый накопитель обеспечивает 256-битное шифрование AES и имеет выносливость до 1 200 TBW

Компания CORSAIR представила новую серию твердотельных накопителей MP600 ELITE M.2 PCIe 4.0, специально разработанную для геймеров, творческих людей и сборщиков ПК. Накопители доступны в различных объемах памяти, включая 1, 2 и скоро 4 ТБ.

Они обеспечивают высокую производительность, с последовательной скоростью чтения до 7 000 МБ/с и записью до 6 500 МБ/с, а также случайной скоростью чтения и записи до 1 000 000 и 1 200 000 IOPS соответственно. Накопители поддерживают PCIe 4.0 и обратно совместимы с PCIe 3.0. Серия также включает модель MP600 ELITE for PS5 с низкопрофильным алюминиевым радиатором, предназначенную для использования в консоли Sony PlayStation 5.

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Каждый накопитель обеспечивает 256-битное шифрование AES и имеет выносливость до 1 200 TBW. Кроме того, накопители поддерживают бесплатное программное обеспечение CORSAIR SSD Toolbox и имеют пятилетнюю гарантию. Накопители уже доступны в интернет-магазине CORSAIR и у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов CORSAIR.