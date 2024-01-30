VideoCardz утверждает, что модель Founders Edition GeForce RTX 4080 SUPER не была своевременно получена рядом СМИ

Согласно отчету VideoCardz, NVIDIA в последний момент сдвигает сроки своей программы обзоров GeForce RTX 4080 SUPER - условия эмбарго отложены на один день до 31 января, что совпадает с днем официального выпуска в розничную продажу.

Известно, что первые образцы видеокарт попадают к рецензентам за неделю (или больше) до даты окончания эмбарго Team Green - благодаря различным графическим бенчмаркам, преждевременно появляющимся в базе данных Geekbench Browser. VideoCardz утверждает, что модель Founders Edition GeForce RTX 4080 SUPER не была своевременно получена рядом СМИ, тем самым опровергая слухи о проблемах с драйверами, как основном факторе внезапного переноса сроков публикации обзоров.

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В этом месяце специалисты по оценке аппаратного обеспечения были заняты освещением торговых мероприятий и аналитическим обзором предыдущих партий карт RTX 40 SUPER от Team Green.