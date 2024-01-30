С появлением новой GeForce RTX 4070 SUPER по цене $599, цены на обычную GeForce RTX 4070 имеют тенденцию к снижению

С появлением новой GeForce RTX 4070 SUPER по цене $599, цены на обычную GeForce RTX 4070 имеют тенденцию к снижению, опустившись даже ниже $549 MSRP NVIDIA, и часто их можно найти по цене $534. Это оказывает давление на AMD Radeon RX 7800 XT, которая первоначально дебютировала по цене 499 долларов, а карты индивидуального дизайна изначально продавались по цене выше 530 долларов. Доступность RTX 4070 в этом ценовом диапазоне заставила некоторые из этих пользовательских RX 7800 XT опуститься в цене, ниже отметки $500 или до MSRP AMD в $499. Одним из таких примеров является Gigabyte RX 7800 XT Gaming OC, которую можно приобрести по цене AMD MSRP.

Это также оказало каскадное влияние на цены Radeon RX 7700 XT: карты, часто оказываются ниже MSRP компании в 450 долларов для этого SKU. Так, RX 7700 XT Gaming OC от Gigabyte продается на Newegg по цене 439 долларов, а некоторые другие пользовательские платы, такие как Sapphire Pulse, ASRock Challenger и PowerColor Fighter, предлагаются по цене 449 долларов - первоначально они продавались по цене около 470 долларов. AMD рекомендует RX 7800 XT и RX 7700 XT для игр AAA с максимальным разрешением 1440p, и они напрямую конкурируют с серией RTX 4070. RX 7800 XT выигрывает у RTX 4070, а RX 7700 XT не сильно отстает от нее, при этом значительно опережая по производительности RTX 4060 Ti 16 GB.