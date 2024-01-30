Монитор сохранил матовое покрытие AG, что может разочаровать тех, кто ожидал глянцевый дисплей

OLED-монитор LG UltraGear 27GS95QE появился в продаже по цене $1200. Новая модель практически не отличается от предыдущей версии, однако ее яркость SDR увеличилась до 275 нит, тогда как предыдущая модель достигала только 200 нит. Яркость HDR также, вероятно, улучшилась.

Монитор сохранил матовое покрытие AG, что может разочаровать тех, кто ожидал глянцевый дисплей. Технические характеристики монитора позволяют предположить, что в нем используется новая WOLED-панель от LG Display, способная достигать яркости до 1300 нит.

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Цена UltraGear 27GS95QE по MSRP составит примерно $899 плюс налоги, что дешевле предыдущей модели. Тем, кому не так важна яркость, LG предлагает скидку на предыдущую модель 27GR95QE, которая теперь продается за $750 вместо $999. Это свидетельствует о постепенном снижении цен на OLED-мониторы, хотя они все еще остаются достаточно дорогими.