ASUS не торопится и не собирается выпускать новое поколение ROG Ally в ближайшее время

Вице-президент ASUS в Индии, Арнольд Су, объявил о планах выпуска ROG Ally 2 в 2024 году. Этот портативный игровой компьютер на базе Windows 11 будет одним из первых в этом сегменте рынка. Он отметил, что конкуренция в этой области значительно усилилась, с появлением таких устройств, как Legion Go от Lenovo, обновление Steam Deck от Valve и Claw от MSI.

Однако ASUS не торопится и не собирается выпускать новое поколение ROG Ally в ближайшее время, так как отвечать конкурентам не требуется. Вместо этого, компания сконцентрируется на игровых возможностях и сохранит функции Windows 11.

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Представитель ASUS India также подчеркнул, что оригинальные модели Ally уже проданы в количестве около 70 000 - 80 000 единиц. Анализ продаж показывает, что игровые ноутбуки становятся более популярными и опережают настольные компьютеры по распространению.