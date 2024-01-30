Одной из основных целей пилотной программы NAIRR является поддержка фундаментальных исследований, использование ИИ

NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на пилотную программу National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR), которая была разработана Национальным научным фондом США (NSF) с участием других федеральных агентств и частных организаций. Целью программы является расширение доступа к инструментам и исследовательской инфраструктуре, необходимым для развития и инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ). NVIDIA, обязавшаяся выделить 30 миллионов долларов технологических взносов, играет важную роль в расширении масштаба программы и ускорении ее реализации.

реклама

Одной из основных целей пилотной программы NAIRR является поддержка фундаментальных исследований, использование ИИ в конкретных областях и привлечение широкого круга участников, включая тех, кто в настоящее время не может участвовать в исследовательской экосистеме ИИ. Благодаря сотрудничеству с научными центрами и использованию суперкомпьютерных ресурсов NVIDIA, будет расширена образовательная программа и развитие навыков в области ИИ.

Пилотный проект NAIRR преследует цель предоставить доступ к передовым вычислениям, данным, моделям, программному обеспечению и обучению для американских исследователей и преподавателей. Такая инфраструктура поможет сформировать глобальное лидерство США в области искусственного интеллекта и стимулирует инновации в различных секторах, включая здравоохранение и экологию.

Партнерство с NVIDIA позволит программе NAIRR использовать технологические ресурсы и программное обеспечение, предоставляемое компанией. Это включает платформу NVIDIA AI, суперкомпьютеры NVIDIA DGX Cloud AI и программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise. Такой полный стек ускоренных вычислений от систем до программного обеспечения будет служить основой для развития генеративного искусственного интеллекта и применения его в исследованиях и различных отраслях экономики.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пилотная программа NAIRR получила широкую поддержку от правительства США, включая NSF, Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и другие агентства. Вместе эти партнеры работают над созданием общей национальной инфраструктуры исследований в области ИИ, что позволяет США занять ведущее положение в глобальном развитии этой технологии.