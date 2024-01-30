реклама
NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на пилотную программу National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR), которая была разработана Национальным научным фондом США (NSF) с участием других федеральных агентств и частных организаций. Целью программы является расширение доступа к инструментам и исследовательской инфраструктуре, необходимым для развития и инноваций в области искусственного интеллекта (ИИ). NVIDIA, обязавшаяся выделить 30 миллионов долларов технологических взносов, играет важную роль в расширении масштаба программы и ускорении ее реализации.
реклама
Одной из основных целей пилотной программы NAIRR является поддержка фундаментальных исследований, использование ИИ в конкретных областях и привлечение широкого круга участников, включая тех, кто в настоящее время не может участвовать в исследовательской экосистеме ИИ. Благодаря сотрудничеству с научными центрами и использованию суперкомпьютерных ресурсов NVIDIA, будет расширена образовательная программа и развитие навыков в области ИИ.
Пилотный проект NAIRR преследует цель предоставить доступ к передовым вычислениям, данным, моделям, программному обеспечению и обучению для американских исследователей и преподавателей. Такая инфраструктура поможет сформировать глобальное лидерство США в области искусственного интеллекта и стимулирует инновации в различных секторах, включая здравоохранение и экологию.
Партнерство с NVIDIA позволит программе NAIRR использовать технологические ресурсы и программное обеспечение, предоставляемое компанией. Это включает платформу NVIDIA AI, суперкомпьютеры NVIDIA DGX Cloud AI и программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise. Такой полный стек ускоренных вычислений от систем до программного обеспечения будет служить основой для развития генеративного искусственного интеллекта и применения его в исследованиях и различных отраслях экономики.
Пилотная программа NAIRR получила широкую поддержку от правительства США, включая NSF, Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и другие агентства. Вместе эти партнеры работают над созданием общей национальной инфраструктуры исследований в области ИИ, что позволяет США занять ведущее положение в глобальном развитии этой технологии.