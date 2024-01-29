В США наблюдается резкий рост потребления электроэнергии из-за распространения искусственного интеллекта

В США наблюдается резкий рост потребления электроэнергии из-за распространения искусственного интеллекта, что оказывает давление на электросети. Местные коммунальные службы временно остановили подключение новых центров обработки данных из-за высокого спроса.

В ближайшие годы потребление электроэнергии может утроиться, особенно из-за строительства заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и чипов. Некоторые коммунальные службы вынуждены пересматривать планы закрытия угольных электростанций, чтобы удовлетворить спрос. Также отмечается сложная ситуация в Вирджинии, где крупнейшая коммунальная компания штата приостановила подключение новых центров обработки данных из-за резкого роста спроса.

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Национальная электросеть США не готова к такому быстрому росту потребления и нуждается в значительных инвестициях в новые линии электропередач и генерацию. Эксперты предупреждают о возможности отключения электричества в некоторых регионах. Несмотря на усилия компаний использовать экологически чистую энергию, фабрики все чаще обращаются к любым доступным источникам энергии.