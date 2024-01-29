Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
GEEKOM представила мини-ПК GEEKOM A7
Компания GEEKOM представила мини-ПК GEEKOM A7, который уже доступен для предварительных заказов

реклама

Компания GEEKOM представила мини-ПК GEEKOM A7, который уже доступен для предварительных заказов. Мини-ПК оснащен мощным чипом AMD Phoenix Ryzen 7040, оперативной памятью DDR5-5600 МГц и твердотельным накопителем PCIe Gen 4. Корпус A7 выполнен из алюминия и имеет компактные размеры.

При этом он обладает большим количеством портов, включая USB4, USB3.2 Gen 2, USB2.0, HDMI 2.0, Ethernet 2,5 Гбит/с, кардридер SDXC и аудиоразъем 3,5 мм. Мини-ПК поддерживает подключение до четырех 4K-мониторов и имеет модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

реклама

GEEKOM A7 предлагается с двумя вариантами процессоров AMD Ryzen 7 7840HS и AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и 1 или 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe4.0*4. Важно отметить, что A7 потребляет минимальное количество электроэнергии и при этом обеспечивает высокую производительность, что соответствует концепции "зеленых вычислений".

#geekom
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GEEKOM представит новые модели мини-ПК на выставке CES 2024
Geekom готовит мини-ПК на базе Intel "Meteor Lake" и AMD "Hawk Point"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
18
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
24
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
1
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Астероид размером с самолет приближается к Земле и окажется ближе Луны в 20:30 МСК
4
Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
1
Энтузиаст показал самую большую в мире RTX 3080 с пассивным охлаждением
6

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
175
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
31
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
33
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
13
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:42
Недовольны - пусть капитулируют.
MW: Украина недовольна американскими боевыми машинами Bradley
Waramagedon
03:27
Олед не переплюнул, есть масса тестов матриц тв 2023г.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Waramagedon
03:25
Умный человек смотрит все, потому как истина рождается в голове. Без лапши никак, иначе вырастают предатели.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Stas {3adpo_ot}
03:24
Баляааат 🤣. Они в адреналин под линух скок лет не могут. А тут ИИ балят🤣.
Engadget: В Google Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта
Александр Коломиец
03:09
Snap - проприетарное забагованное говно от Canonical, которое Canonical активно продвигают, при этом удаляя open source flatpak из репозиториев. А потом еще удивляются, что у них что-то там не работае...
Энтузиаст сумел ужать образ Windows 11 до 100 МБ - ОС оказалась работоспособной
Денис Стрельников
03:07
Ну дык о том и речь. Теслу даже на Алеске не найти в -13! Какая уж там Якутия?
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
Алексей Русакович
03:05
Фольксу тяжело бороться за китайский рынок, а без китайского рынка прибыли значительно ниже. Дальше по цепочке. Меньше прибыль, меньше возможностей для новых разработок. Будем наблюдать, но если не ош...
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
Алексей Русакович
03:01
Банальный комментарии, предсказуемо не заставил себя ждать.
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
Евгений Шрайнер
03:00
Мне кто тут рассказывал еше, что российские не трогают.....
Bloomberg: Хуситское движение атаковало ракетой танкер Trafigura с российским нефтяным сырьем
daem0ns
02:52
хааа, она недовльна.... Жри, что дают!!! (с)
MW: Украина недовольна американскими боевыми машинами Bradley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем