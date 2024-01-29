Компания GEEKOM представила мини-ПК GEEKOM A7, который уже доступен для предварительных заказов

Компания GEEKOM представила мини-ПК GEEKOM A7, который уже доступен для предварительных заказов. Мини-ПК оснащен мощным чипом AMD Phoenix Ryzen 7040, оперативной памятью DDR5-5600 МГц и твердотельным накопителем PCIe Gen 4. Корпус A7 выполнен из алюминия и имеет компактные размеры.

При этом он обладает большим количеством портов, включая USB4, USB3.2 Gen 2, USB2.0, HDMI 2.0, Ethernet 2,5 Гбит/с, кардридер SDXC и аудиоразъем 3,5 мм. Мини-ПК поддерживает подключение до четырех 4K-мониторов и имеет модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

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GEEKOM A7 предлагается с двумя вариантами процессоров AMD Ryzen 7 7840HS и AMD Ryzen 9 7940HS, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 МГц и 1 или 2 ТБ твердотельного накопителя PCIe4.0*4. Важно отметить, что A7 потребляет минимальное количество электроэнергии и при этом обеспечивает высокую производительность, что соответствует концепции "зеленых вычислений".