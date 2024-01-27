Первые процессоры E-Core Xeon "Sierra Forest" ожидается выпустить примерно в середине 2024 года

Компания Intel представила новое поколение процессоров Xeon серии E-Core "Clearwater Forest". В ходе мероприятия Innovation Event были представлены и другие планы для архитектуры платформы Birch Stream. Патч для ядра Linux, выпущенный инженерами Intel, раскрывает некоторые подробности о проектах Sierra Forest, Grand Ridge и Clearwater Forest.

Первые процессоры E-Core Xeon "Sierra Forest" ожидается выпустить примерно в середине 2024 года, а линейка Sierra Forest Xeon уже разрабатывается и должна выйти на рынок в 2025 году. Также ожидается, что после Sierra Forest будут выпущены процессоры Intel Xeon "Granite Rapids", которые будут состоять из P-ядер "Redwood Cove".

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Инженеры Intel уже работают над поддержкой Sierra Forest в ядре Linux, и их работа по поддержке Clearwater Forest начнется после выпуска Sierra Forest. Первый патч для ядра Linux для процессоров Clearwater Forest добавляет новый номер модели и подтверждает использование ядер Atom Darkmont.