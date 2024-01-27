Игровой режим начинается с эпичного боя Джина Казамы

Tekken 8 показал свой сюжетный режим в преддверии выпуска 26 января. Игровой режим начинается с эпичного боя Джина Казамы, который отправляется на поиски своего отца Казуи Мисимы и участвует в турнире, где бойцы из разных стран будут соревноваться.

Если Джин не сможет найти своего отца, будут плохие последствия. В игре представлено 32 персонажа, включая старых и новых, среди которых Азучена, Виктор Шевалье и Рейна. Игроки могут также наслаждаться персональными эпизодами каждого бойца. А для новичков и вернувшихся игроков предусмотрен режим Special Style Mode, который упрощает управление.

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Онлайн-режим предлагает Arcade Quest, где игрокам предстоит сражаться с компьютерными противниками, которые становятся все более сложными, а также новый режим Super Ghost Battle, в котором можно сразиться с искусственным интеллектом, копирующим стиль игры игрока. Кроме того, игроки могут проводить PvP-бои на аркадных автоматах, имитирующих ощущения настоящих аркад. Tekken 8 обещает захватывающий игровой опыт и привлекательные многопользовательские режимы.