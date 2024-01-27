Logitech представила веб-камеру Logitech Reach 2-в-1, которая позволяет создателям контента настраивать точку обзора с помощью свободного движения камеры

Logitech представила веб-камеру Logitech Reach 2-в-1, которая позволяет создателям контента настраивать точку обзора с помощью свободного движения камеры. Кронштейн камеры обеспечивает полную свободу движения на 360° по радиусу и также позволяет увеличивать или уменьшать расстояние между камерой и объектом. Камера может быть перемещена одной рукой с помощью простого механизма фиксации. Она оснащена 4,3-кратным зумом без потерь и стабилизацией изображения.

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Logitech Reach имеет два варианта крепления - на утяжеленном основании и на настольном зажиме. Крепление на утяжеленном основании позволяет перемещать всю установку одной рукой, а крепление на зажиме обеспечивает дополнительную механическую устойчивость. Размеры версии с утяжеленным основанием составляют 59 см x 19 см x 19 см, а размеры версии с зажимом - 53 см x 55 см x 19 см. Арматура Logitech Reach может переключаться между обычным настольным режимом и компактным режимом.

Сама камера Logitech Reach является вариантом Logitech Streamcam и обладает разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и скоростью 60 кадров в секунду. Она имеет стеклянный объектив f/2.0 с углом обзора 78° и встроенный двойной микрофон с фильтром шумоподавления. Камера подключается к компьютеру, телефону или планшету через USB-C, и имеет прорезиненное покрытие для удобного захвата.

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Logitech Reach предоставляет создателям контента возможность легко и быстро менять точку зрения, позволяя им показывать свой рабочий стол или объекты сверху. Камера имеет механизм фиксации, который позволяет удерживать ее в нужном положении без необходимости поворачивать крепления. Reach создана для того, чтобы быть гибким и удобным инструментом для создателей контента, которым необходимо показывать объекты и действия в реальном времени.