Утечки информации свидетельствуют о разработке новых процессоров AMD "Strix Point" и "Strix Halo" на базе архитектуры Zen 5

Утечки информации свидетельствуют о разработке новых процессоров AMD "Strix Point" и "Strix Halo" на базе архитектуры Zen 5. Упоминания о них были обнаружены в репозитории ROCm на GitHub, а также ранее в компиляторе AMDGPU LLVM.

Идентификаторы GFX1150 и GFX1151 относятся соответственно к "Strix Point 1" и "Strix Halo". Разработчики углубленно занимаются разработкой этих передовых процессоров, как подтверждают их коммиты в репозитории. Согласно официальной дорожной карте AMD, выпуск APU "Strix Point" запланирован уже на 2024 год.

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Предполагается, что эта модель будет включать 12 ядер CPU Zen 5 и 16 ядер GPU RDNA 3.5. В дополнение к этому, мобильное семейство "Strix Point" будет оснащено NPU "XDNA 2". О "Strix Halo" информация официально не раскрывается.