Компания Roland представила новый продукт в своей линейке BRIDGE CAST - двухканальный потоковый микшер и видеозахват BRIDGE CAST X

Это устройство предоставляет стримерам и веб-контент-создателям возможность улучшить свои потоки и живые трансляции благодаря профессиональным функциям Roland. BRIDGE CAST X предлагает несколько портов USB-C, HDMI и аудио-входов, что облегчает подключение компьютеров, игровых консолей и других устройств без необходимости повторной настройки для различных сценариев стриминга. Также он оснащен микрофонным входом XLR, назначаемыми пэдами управления и доступом к тысячам музыкальных композиций без авторских прав через сервис BGM CAST на Roland Cloud.

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BRIDGE CAST X позволяет стримерам сосредоточиться на качестве своего творчества, не отвлекаясь на установку сложных соединений или использование различных устройств. Его интегрированный дизайн упрощает подключение и минимизирует беспорядок, а удобная панель управления с элементами в реальном времени обеспечивает возможность быстрого управления во время трансляций.

В BRIDGE CAST X есть два порта USB-C, два входа HDMI и разъем HDMI Thru для подключения внешнего игрового монитора. Благодаря этой универсальной возможности пользователи могут свободно комбинировать различные устройства, такие как компьютеры, игровые консоли и высококачественные камеры, в зависимости от требований их живой видео работы. Шесть назначаемых панелей управления обеспечивают дополнительные возможности для улучшения потоков, позволяя стримерам быстро реагировать и вовлекать зрителей в свои трансляции.

BRIDGE CAST X отличается своей гибкостью и мощностью, предоставляя стримерам возможность создавать профессиональный контент без необходимости установки сложных и дорогостоящих систем. Это устройство сочетает в себе функции аудио и видео-микшера, видеозахвата и интерфейса подключения, делая его идеальным инструментом для стримеров, подкастеров и видеоблогеров. Благодаря BRIDGE CAST X стримеры могут улучшать качество своих трансляций и обеспечивать гладкую и профессиональную трансляцию для своих зрителей.